Sugli spalti È partita la prevendita

PERUGIA - Ha preso il via la prevendita dei biglietti per la partita di sabato al Curi contro il Cosenza. I tagliandi per il match possono essere acquistati in modalità online e presso le ricevitorie abilitate Ticketone e anche alla biglietteria di Pian di Massiano. Solo per l’acquisto online occorre la Grifo Card. Questi gli orari del botteghino dello stadio: oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato, giorno della partita, dalle ore 10 alle 13 (orario chiusura tassativo). Per quanto riguarda il settore ospiti è attiva la vendita online e presso le ricevitorie autorizzate Ticketone della provincia di Cosenza e terminerà domani alle 19. Il costo del biglietto è di 15 euro. Qualche restrizione per quanto riguarda il settore destinato ai sostenitori del Cosenza. È infatti possibile acquistare un solo tagliando per acquirente. È fatto divieto l’acquisto dei settori ordinari per i residenti della Regione Calabria.