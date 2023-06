"Studio90 lunedì" Tornano le serate di mercato dilettanti

Tornano le serate del calcio mercato dei dilettanti. L’evento è organizzato dalla trasmissione televisiva Studio90 lunedì, condotta da Fabio Meattelli, in onda su Umbria tv. Il primo appuntamento si svolgerà ad Umbertide il 13 giugno nella location di Spazio Fox Menchetti che accoglierà tutte le società dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Nell’occasione verranno premiate le squadre che hanno vinto il rispettivo campionato. Una serata in amicizia tra addetti ai lavori ma anche per conoscere i primi movimenti di mercato. La serata verrà ripresa e trasmessa da Umbria tv sul canale 99 del DT martedì 14 giugno alle 21.