Struna ha smaltito l’influenza, è tornato in campo La festa di Kouan per la nascita del primogenito

Prosegue a Pian di Massiano la preparazione della sfida di sabato al Curi contro il Frosinone. Buone notizie arrivano da Struna che dopo lo stop di lunedì per una leggera influenza, ieri è tornato in campo, anche se per un lavoro ancora differenziato. Niente da fare per Marco Olivieri, viene confermata la sua assenza per la gara di sabato e anche per le altre due ravvicinate che il Perugia giocherà al Curi. Un nuovo punto della situazione sulla condizione dell’attaccante sarà fatto la prossima settimana. Rispetto all’ultimo appuntamento, a Cittadella, Castori potrà contare sui rientri di Curado e Rosi che hanno scontato la squalifica. La preparazione del gruppo per la gara al Curi prosegue con sedute al mattino, a porte chiuse.

Festa grande nello spogliatoio biancorosso per la nascita del figlio Leon nato nella notte tra lunedì e martedì. Il calciatore del Grifo lo ha accolto con un messaggio social tutto in perugino che accompagnava una foto con la manina del piccolo che stringe il dito del papà.

"Ho ‘mparato che quand’n fiolo appena nato stregne pe la prima volta ‘1 deto del su babo n’tol su piccolo pugno, l’ha catturêto per sempre". Il Perugia Calcio ha voluto porgere i più affettuosi ‘auguri biancorossi’ a Christian e alla mamma Cristina ed ha rivolto un ‘ringraziamento speciale alla equipe medica e ostetrica diretta dal dottor Saverio Arena del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Azienda Ospedaliera di Perugia".