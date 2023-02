Storie di ex

PERUGIA - Valiant Rosati fa un nome: Samuel Di Carmine. Secondo l’ex giocatore biancorosso l’attaccante potrà decidere la grande sfida di oggi al Curi. Intervistato dal Tg3 Umbria, il perugino Rosati (foto UmbriaTv) ha detto la sua sul match dell’anno. "Il derby è sempre un derby, per il Perugia che veniva da un serie di risultati dopo un avvio difficile, muovere la classifica in questo momento, dopo la sconfitta immeritata di Ascoli, vorrebbe dire riportare fiducia e riprendere cammino con serenità". Si ma come finirà?

"Io quando mi fanno questa domanda, da perugino, penso che il risultato sia solo uno, ma ho timore a dirlo perché se non succede...". Però Rosati si sbilancia sul giocatore che potrà essere protagonista. "Di Carmine – risponde – , sappiamo che giocatore è, fino ad ora quest’anno non ha fatto vedere il suo valore, ma è l’ora di Di Carmine".

Anche Salif Dianda, ex giocatore della Ternana, ha detto la sua sul match più caldo dell’anno.

"Sarà una partita difficile, come tutti i derby, mi aspetto una gara chiusa, chi riuscirà a sfruttare le palle inattive riuscirà a portare il risultato a casa".

Cosa serve per avere la meglio in un derby?

"Per vincere un derby servono motivazione, concentrazione, avere l’energia giusta da portare in campo".