"Stiamo disputando un grande campionato. E guardiamo in alto"

Quarto posto in classifica, un’importante espressione di calcio, gare giocate alla pari con le big. La Ternana Femminile, al primo anno in Serie B, si sta mettendo in luce a immediato ridosso delle big e vanta tra l’altro il miglior attacco, anche in virtù dei 21 gol della Spyridonidou, capocannoniere del torneo che deve difendersi dall’assalto della Gomes (Napoli, 20 gol). "Stiamo disputando un gran campionato – spiega il tecnico Fabio Melillo sui canali ufficiali rossoverdi – e non possiamo rischiare di sciuparlo con prestazioni non consone al nostro modo di essere. Ci sono ancora otto giornate e vogliamo rimanere in alto, provando a scalare una posizione". Le rossoverdi sono tornate alla vittoria battendo 4-2 l’Arezzo e domenica prossima giocheranno di nuovo in casa: "Ci attende il Cesena, che ha ancora più qualità dell’Arezzo e che per tanto tempo è stato alla pari con noi per poi staccarsi. Sarà fondamentale il nostro atteggiamento. Se interpretiamo le gare con certi canoni è un discorso, ma se molliamo anche del dieci per cento siamo una squadra come tutte le altre". "In alta classifica ci saranno ancora molti scontri diretti – spiega Camilla Labate, esterno di centrocampo – e noi abbiamo già incontrato le big (Lazio e Napoli, le rossoverdi devono ancora giocare sul campo del Cittadella, attuale 2a, n.d.r.). Dunque vedremo gara dopo gara, perchè ancora tanto può succedere".

Augusto Austeri