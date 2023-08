Stage per piccoli calciatori "Qui si gioca col sorriso"

CITTÀ DI CASTELLO – É qui la festa? Decisamente sì: al Bernicchi dal 21 al 25 agosto, al Magi dal 28 agosto a settembre inoltrato. Sono le date dello stage per piccoli calciatori che il Madonna del Latte organizza (nati dal 2012 al 2018) sotto l’egida autorevole dell’Empoli Academy, struttura con la quale, per il quinto anno di fila, è stato rinnovato l’accordo. "Da noi i bambini – sottolinea Massimiliano Magi, figlio del compianto Mauro e formalmente presidente onorario del sodalizio ma in pratica anima vera e propria della società – devono venire (e poi tornare a casa) col sorriso sulle labbra. Felici di divertirsi tutti insieme senza il minimo assillo indotto dalla ricerca del risultato o della prestazione. É un po’ la stessa filosofia dell’Empoli. Ci siamo da subito trovati d’accordo su questa linea di pensiero". Si starà in campo dalle 17,30 alle 19, quindi con temperature almeno in teoria accettabili: e poi c’è una grossa novità... "Aspettiamo a braccia aperte anche le bambine che volessero cimentarsi con il calcio. Ripeto, si tratta prima di tutto di un avviamento all’attività motoria, indispensabile per entrambi i sessi. Se poi le bimbe dovessero… innamorarsi del calcio, siamo pronti a supportarle creando una o più squadre, se ci saranno i numeri. E sempre con tecnici specializzati, pure nello specifico del femminile". Per info e iscrizioni 3357403597.