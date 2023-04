Squadra senza riposo Inzaghi senza Pierozzi

PERUGIA - Seduta al mattino a Pian di Massiano per il Perugia di Fabrizio Castori dopo la sfida finita in pareggio (1-1) con il Frosinone e in vista del recupero di mercoledì con la Reggina sempre al Curi. Solo una parte del gruppo ha svolto l’allenamento in campo: i giocatori che non sono scesi in campo e quelli che sono subentrati nella ripresa si sono regolarmente allenati, seduta di scarico, invece, per gli altri. C’è qualche situazione da verificare, ma gli strascichi lasciati non sono pesanti da destare preoccupazione per il recupero. Il programma proseguirà con una seduta al mattino, oggi: Castori riunirà il gruppo e farà il primo dei due allenamenti di preparazione per il match contro la squadra di Inzaghi che arriva al Curi con qualche defezione. La Reggina, infatti, sicuramente non recupera il laterale destro Pierozzi, tra i calciatori più difficili da sostituire nella squadra calabrese.