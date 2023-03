Squadra ieri al lavoro La domenica è di riposo

Doveva essere il giorno della partita Perugia-Reggina, invece per i biancorossi di Castori è stato un giorno di allenamento. La squadra ha svolto una seduta di allenamento al mattino che ha chiuso la settimana. Oggi infatti i biancorossi resteranno a riposo con ripresa fissata per domani pomeriggio e testa al prossimo impegno, sabato con il Cittadella. Per l’appuntamento in Veneto, Castori non potrà avere a disposizione Curado e Rosi che dovranno scontare il turno di squalifica, ma il tecnico punta a recuperare alcuni calciatori non al meglio, come Angella e Di Serio che avevano dato la loro disponibilità ma adesso avranno una settimana in più di lavoro sulle gambe. Da valutare invece la posizione di Marco Olivieri che avrebbe dato forfait con la Reggina e che anche ieri ha disertato la seduta di allenamento. La riposta si avrà alla ripresa dei lavori, domani alle 15.