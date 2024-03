Squadra. Dell’Orco da valutare. Bartolomei non ce la fa

Dopo la vittoria con l’Ancona di sabato pomeriggio, Formisano ha concesso alla squadra due giorni liberi in vista della partita con il Gubbio in programma domenica prossima. L’avversario del Grifo scena in campo stasera, in trasferta, contro la capolista Cesena. Alla ripresa, fissata per domani pomeriggio, Formisano farà il primo punto della situazione: innanzitutto ci sarà da capire i progressi di Dell’Orco. Il difensore è in odore di rientro, se inizierà la settimana con il gruppo potrà anche dare la sua disponibilità per domenica. Da valutare anche Lewis che anche sabato non ha giocato al meglio della sua condizione ma dovrebbe esserci per il match di domenica. Non sarà, invece, sicuramente della partita Bartolomei che, nei giorni scorsi in allenamento, ha subito una botta che lo costringe ad allenamenti differenziati.