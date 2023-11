Squadra. Angella a pieno ritmo. Oggi ancora a Ellera

Il campo dell’antistadio di Pian di Massiano è in manutenzione per i lavori al manto erboso, il Grifo si è quindi trasferito a Ellera per la ripresa della preparazione. Seduta mattutina sul campo sintetico per i biancorossi di Baldini: il Perugia ha ripreso ieri la preparazione dopo il giorno di riposo in vista della gara interna con la Carrarese in programma sabato al Curi. Buone notizie per quanto riguarda il capitano Angella: il difensore biancorosso ha smaltito il risentimento muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime due partite e si è allenato con il gruppo. Seduta a pieno ritmo anche per Dell’Orco: la coppia di centrali si prepara per il rientro, da valutare se a partire dal prossimo match. Assente, ma solo a scopo precauzionale, Federico Vazquez. I biancorossi sosterranno, almeno fino a giovedì, sedute mattutine sul campo di Ellera.