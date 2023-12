Spoleto, seconda sconfitta. Il Pierantonio passa subito

SPOLETO

PIERANTONIO

SPOLETO: Cherubini 6, Colarieti 6, Mechetti 6,5 (36’st Pazzogna (33’st Ura)), Annibaldi 6,5, Monesi 6,5, Bengala 6, Francesconi 6 (32’st Piancatelli), Colalelli 6 (43’st Raggi), Giustini 6, Sabatini 6 (16’st Vukaj), Kola 6. A disp: Hani, Piancatelli, Pazzogna, Vukaj, Raggi, Ura, Marku, Perrotta, D Cicco Pucci. All. Brevi

PIERANTONIO: Zandrini 6, Pettinelli 6, Capati 6, Gaggioli 6, Allegrucci 7, Scarlino 6, Salis M. 6 (38’st Piergentili), Polidori 6, Morlandi 6.5, Salis Y. 6 (14’st Bei), Cesarini 6 (28’st Piras). A disp: Falconi, Francioni, Sannipoli, Bei, Procacci, Piergentili, Piras, Hodaj, Passeri. All. Bruni

Arbitro: Mykhaylo Nykolyn di Gubbio

Marcatore: 10’ pt Allegrucci

SPOLETO - Basta un calcio d’angolo al Pierantonio per battere lo Spoleto e portarsi a casa tre punti preziosi. gli uomini di mister Bruni, dopo due sconfitte consecutive riprendono la corsa e condannano i biancorossi del collega Brevi alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Tavernelle. Gli ospiti passano al primo vero affondo, al 10’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Morlandi di testa colpisce il palo, Angelucci da due passi recupera ed insacca alle spalle di Cherubini per l’1 a 0. Lo Spoleto non reagisce e al 27’ Yuri Salis impegna il portiere di casa alla parata a terra. Finale di tempo tutto spoletino con Kola che prima prova dalla distanza con la palla che sfiora la traversa, poi dal vertice sinistro dell’area calcia debole tra le braccia di Zandrini.

I padroni di casa ripartono forte e al 7’ Mechetti sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti fa tremare la traversa con un gran sinistro dal limite. Lo Spoleto alza il baricentro, ma il Pierantonio si difende bene e prova ad agire in contropiede. Al 35’ Colalelli dalla destra pesca in area dalla parte opposta Colarieti, che però si sbilancia e da posizione favorevole conclude sul fondo. È l’ultima azione pericolosa di una partita caratterizzata da poche occasioni da gol con i padroni di casa che forse avrebbero meritato il pari.

D. M.