Sono due i convocati Oltre a Bozzolan chiamato pure Lickunas

Non solo Andera Bozzolan. Anche Adrian Lickunas dovrà rispondere alla chiamata della Nazionale. Lickunas è stato convocato dal ct Under 19 Lituania Reinhold Breu per due match amichevoli entrambi contro la Georgia, in programma l’8 e il 10 settembre. Assente per la prossima partita, la prima in casa con il Pescara, anche Bozzolanche stato convocato dal ct Under 20 Italia, Bollini, per le gare contro Germania (in programma giovedì 7 settembre alle 17 alla Auf Dem Wurfplats Stadium di Berlino) e Repubblica Ceca (in programma lunedì 11 alle 17 al Kvapilova Stadium di Tabor) valide per il Torneo Elite.