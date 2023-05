Solo un successo a Ferrara E c’è la firma di Curado

Per il Perugia un solo successo, su rigore, in 90 anni di trasferte a Ferrara. Ma molto recente, nella passata stagione, con Curado protagonista. Ammontano a otto i precedenti Spal-Perugia di campionato. Tutti giocati in cadetteria dagli anni trenta dello scorso secolo. Gli estensi hanno fatto punti in sette occasioni, cogliendo la bellezza di sei affermazioni. Per gli umbri un unico successo, ma recentissimo, poiché datato scorsa stagione. Allora, undicesimo turno, il match si chiuse 1-2: Curado all’11 e Mancosu al 26’ (entrambi i centri di testa), De Luca su calcio di rigore a quattro minuti dal 90’.

Pensare che prima di questo incrocio il Grifo aveva marcato complessivamente 3 reti a Ferrara e l’ultima era distanza praticamente mezzo secolo (stagione 7475). Nel girone d’andata, al Curi, è stato pareggio per 0-0, con Melchiorri, però, che sbagliò un calcio di rigore. Spallini in serie positiva da 4 giornate, perugini a secco di gol da 3 turni.