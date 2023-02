Solo pari tra Castiglione e Pontevecchio

CASTIGLIONE DEL LAGO

0

PONTEVECCHIO

0

CASTIGLIONE DEL LAGO: Venè, Colarieti, Russo, Dida, Fiorucci, Lignani, Osawke, Galeotti, D’Urso, Bura, Braccalenti. A disp.: Galeotti, Pellegrini, Marinelli, Fratini, Mennini, Passerini, Rondoni, Tepshi, Boriosi. All.: Riberti

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Lucaroni, Bormioli, Toscano, Costantini, Checcagnini, Vinciarelli, Cecchini, Retini, Paradisi, Silvestri. A disp.: Bagnetti, Cesaroni, Monacchia, Rondoni, Lorenzini, Pierassa, Pero Nullo, Martinetti, Barboni. All.: Caldarelli

ARBITRO: Matteo di Sala Consilina

Un punto che soddisfa più il Castiglione del Lago che la Pontevecchio. Lo 0-0 tiene infatti la Pontevecchio in fondo alla classifica, mentre il Castiglione resta a tre lunghezze dalla salvezza diretta. Non basta ai padorni di casa la verve di Braccalenti, tornato dal primo minuto per trovare la rete da tre punti.