Solo Mantovani e Corrado Per il resto errori e affanno

IANNARILLI 6 Incolpevole sul gol, evita il raddoppio nella ripresa in un paio d’interventi. GHIRINGHELLI 4,5 Dalla sua parte il Sudtirol imperversa. Ammonito, rischia l’espulsione. Impalpabile in fase offensiva (Dal 1st DEFENDI 5 Mai in partita).

SORENSEN 5,5 Soffre lo scatenato Odogwu, che lo mette spesso in difficoltà. Ammonito, sarà squalificato

MANTOVANI 6 Tra i pochi a salvarsi, per reattività e aggressività di gioco (Dal 28’ st CAPUANO sv)

CORRADO 6 Si fa vedere sulla fascia con continuità, sbaglia anche ma almeno ci prova.

CASSATA 5 Vaga nel centrocampo rossoverde, rincorrendo l’avversario. In affanno perenne. (Dal 14’ st FALLETTI 5,5).

DI TACCHIO 5 Da tempo in calo. Gioca sotto-ritmo, in uno stucchevole, continuo palleggio.

AGAZZI 5,5 Tanti errori, comunque è tra i pochi che cerca di proporsi anche in avanti (Dal 20’ st CAPANNI 5,5)

PARTIPILO 4,5 Preoccupante involuzione, assolutamente inconsistente (Dal 28st DONNARUMMA sv)

PALUMBO 5 Inizia bene, poi si perde completamente e con lui la Ternana.

FAVILLI 5 Una sola conclusione, che sfiora il palo. Prima e dopo il nulla.

Ste.Cin.