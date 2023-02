Sir, Semeniuk racconta il suo rapporto con il coach "Anastasi è esigente, farlo sorridere è difficile"

PERUGIA – La prima stagione all’estero della carriera non è sempre facile per un’atleta, la Sir Safety Susa Perugia ha inserito nel roster bianconero diversi elementi. Tra loro, quello che non aveva mai giocato in Italia e poteva incontrare più problemi era lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk (nella foto) che ha parlato della sua esperienza: "Anastasi è un coach esigente, soprattutto durante gli allenamenti, è difficile accontentarlo e vedere un sorriso sul suo volto. Si può notare maggiormente del nervosismo dopo un’azione fallita che una intenzione di motivare del tipo ’va bene, non è successo niente, pensiamo alla prossima azione’". A Perugia Andrea Anastasi ha sostituito il tecnico Nikola Grbic, che ha lavorato con Semeniuk l’anno scorso, e attualmente nella nazionale polacca. L’asso straniero e l’attuale tecnico mantovano, invece, non avevano precedenti esperienze insieme. "Il cambio di allenatore prima dell’inizio della stagione ha leggermente turbato la mia fiducia. Avrei potuto prendere due piccioni con una fava, giocare per il club e la nazionale con lo stesso allenatore. Invece ho fatto una scelta diversa, i compagni di nazionale mi hanno parlato di Anastasi ed ero curioso di scoprire che tipo di allenatore fosse. Se faccio qualche errore, cerco di non guardarlo, perché so che si copre la bocca ci può scappare una imprecazione in italiano".

Alberto Aglietti