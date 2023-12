Sir sconfitta a Trento, meno solida

PERUGIA - La seconda sconfitta stagionale della Sir Susa Vim Perugia che si è arresa a Trento, nuova capolista del campionato, ha evidenziato una certa differenza di solidità. A catalizzare le attenzioni è stato il confronto a distanza tra i giocatori di ruolo opposto, con l’ex Rychlicki che ha dominato il duello con il tunisino Wassim Ben Tara, che vive un momento particolare: "Ho un passaporto polacco visto che mia madre è nata in Polonia, ma la Fivb qualche settimana fa non ha accettato la mia domanda di giocare da polacco. Non sto pensando di giocare nella squadra nazionale polacca, ma se arrivasse una telefonata del commissario tecnico, coglierei l’occasione. La Polonia ha molti attaccanti di alto livello, non so se avrà bisogno di me. Se mi giungesse una chiamata, non mi rifiuterei". I regolamenti Fivb prevedono che un solo straniero che si trovi nella sua situazione possa giocare in nazionale, e c’è già Wilfredo Leòn.

Alberto Aglietti