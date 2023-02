Sir Safety, prima sconfitta Fuori dalla Coppa Italia

SIR SAFETY PERUGIA

0

PIACENZA

3

(28-30, 20-25, 22-25)

PERUGIA: Rychlicki 11, Semeniuk 9, Leòn 8, Resende Gualberto 7, Russo 4, Giannelli 2, Colaci (L1), Plotnytskyi 4, Herrera 1, Ropret, Piccinelli (L2). N.E. - Cardenas, Solé, Mengozzi. All. Andrea Anastasi.

PIACENZA: Romanò 13, Leal 11, Simon 10, Santos de Souza 6, Caneschi 5, Brizard 5, Scanferla (L1), Gironi 1, Basic, Recine. N.E. – De Weijer, Cester, Alonso Arce, Hoffer (L2). All. Massimo Botti.

Arbitri: Cesare Stefano (RM) e Massimo Florian (TV).

SIR (b.s. 23, v. 5, muri 10, errori 6). GAS (b.s. 21, v. 11, muri 10, errori 3).

di Alberto Aglietti

La Sir Safety Susa Perugia si ferma a trentatré e perde in un appuntamento importante, la semifinale di Coppa Italia, venendo fatta a pezzi dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza ed eliminata dalla competizione. Meriti avversari ma anche colpe proprie in una gara con troppi errori. Il primo set sarà quello che indirizza la partita, i bianconeri sono sotto 18-22. Un turno di battuta di Giannelli rovescia (24-23). Le occasioni di chiudere però sono sprecate. Nel secondo Semeniuk prova a cambiare marcia (10-5). Il momento positivo termina con Leòn che si infrange ripetutamente sul muro avversario (14-12). L’inerzia continua in favore degli emiliani che accelerano al servizio (18-21). Piccinelli rileva un impreciso Colaci ma ormai non ci crede nessuno e c’è il raddoppio. Nella terza frazione continua a soffrire Leòn che viene bersagliato dalla battuta avversaria, l’ace di Brizard vale il 7-10. Malgrado i tentativi di rientrare operati da Plotnytskyi il gap permane (19-22). Prima sconfitta della stagione.