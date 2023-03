Sir Safety, Anastasi: "Murato e difeso bene"

di Alberto Aglietti

Dopo aver conquistato l’intera posta nella trasferta a Berlino, di fronte ad oltre ottomila spettatori, la gara di ritorno dovrebbe essere poco più che una formalità per la Sir Sicoma Monini Perugia. I block-devils hanno mostrato la loro forza in battuta (dieci ace) e a muro (quindici punti). L’unica flessione si è registrata nel terzo set, dove dieci errori commessi hanno riaperto la gara. Ha commentato così il tecnico Andrea Anastasi: "Non è stato facile e lo sapevamo. Abbiamo faticato all’inizio, poi abbiamo tenuto sotto controllo la partita perché abbiamo murato e difeso molto bene grazie a un gran servizio facendo break importanti. Siamo fastidiosi nella correlazione muro-difesa, il Berlino ha giocato un’ottima partita, il punteggio non lo rivela appieno, è stata una partita vera davanti a un pubblico meraviglioso. Torniamo a casa dopo due trasferte, la squadra sta bene, sono sereno e voglio continuare a fare qualche cambio nelle partite future, perché avremo bisogno di tutti, so che chi non parte titolare non è contento ma voglio avere tutti gli elementi pronti e freschi all’occasione". Così lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi: "Nel palasport c’era un’atmosfera bellissima e devo ammettere che la partita è stata dura davanti a ottomila persone. Faccio i complimenti al club locale che è riuscito ad organizzare questa festa di sport. Eravamo carichi, abbiamo giocato aggressivo, nel terzo set abbiamo commesso qualche errore di troppo, poi abbiamo ripreso a fare il nostro gioco ed il risultato è arrivato. Era importante il risultato e lo abbiamo raggiunto. Al ritorno bastano due set ma noi andremo in campo per vincere la partita e dobbiamo stare attenti a non commettere gli errori del terzo set che possono essere fatali". Questo il giudizio dell’opposto Kamil Rychlicki, eletto miglior giocatore in campo: "È bello giocare un quarto di finale davanti ad un pubblico eccezionale, è stato pericoloso dal terzo set in poi, ma siamo riusciti a chiudere e questo è importante".