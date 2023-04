Sir, Russo: "Abbiamo vinto Ma ci sono stati alti e bassi"

C’è la vittoria, ma non la fluidità di gioco, ecco perché ha impiegato cinque set la Sir Safety Susa Perugia per superare la volitiva Verona. Ritrovare fiducia dopo le due scoppole rimediate (champions league e scudetto), non è cosa semplice. La sensazione è che ai block-devils manchi qualche stimolo, rimboccarsi le maniche è l’unica via, un team di professionisti deve essere in grado di farlo.

Le parole del centrale Roberto Russo: "Abbiamo avuto degli alti e bassi in questa ultima partita e questo lo paghi quando giochi con qualsiasi squadra della superlega.

Alla fine, l’abbiamo spuntata al tie-break faticando, ma siamo contenti della vittoria perché non è facile giocare contro una squadra fisica come Verona". Spazi sempre maggiori per il libero Alessandro Piccinelli (nella foto): "Ci tenevamo molto in casa a vincere, per noi e per le persone che sono venute a sostenerci.

Vittoria importante contro una squadra molto fisica e potente in battuta ed in attacco, siamo stati bravi nei momenti di difficoltà a restare sul pezzo e a reagire quando abbiamo avuto occasione.

Le vittorie danno morale non solo a noi ma anche ai tifosi, aspettiamo tutti martedì sugli spalti visto che giocheremo di nuovo in casa". Queste le parole dell’allenatore Andrea Anastasi: "Siamo partiti molto bene ma poi un set così facile ci ha messo senza ritmo. Mi è piaciuta la parte tecnica, i ragazzi hanno svoltato.

Nel terzo set un turno di Leòn in battuta ci ha consentito di far la differenza. Sono contento in definitiva.

Non abbiamo molto tempo, lunedì è di riposo e martedì si torna in campo, abbiamo bisogno di recuperare mentalmente ma ci siamo, abbiamo girato tanto la formazione ma alla fine l’abbiamo trovata". La classifica: Perugia 5, Monza 5, Verona 4, Padova 2, Modena 2.

Alberto Aglietti