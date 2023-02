Sir Perugia sul velluto Ventesima vittoria di fila

SIR SUSA

3

TOP VOLLEY CISTERNA

0

(25-23, 25-18, 25-22)

: Plotnytskyi 19, Rychlicki 8, Leòn 6, Resende Gualberto 5, Mengozzi 4, Giannelli 4, Piccinelli (L1), Herrera 4, Russo 2, Semeniuk 1, Ropret 1. N.E. - Solé, Cardenas, Colaci (L2). All. Andrea Anastasi.

CISTERNA: Dirlic 13, Gutierrez 12, Bayram 8, Rossi 3, Zingel 1, Zanni, Catania (L1), Kaliberda 1, Mattei 1, Martinez, Sedlacek. N.E. – Baranowicz, Lostritto, Staforini (L2). All. Fabio Soli.

Arbitri: Mauro Goitre (TO) e Serena Salvati (RM).

SIR (b.s. 16, v. 6, muri 10, errori 8). TOP (b.s. 17, v. 7, muri 5, errori 4).

di Alberto Aglietti

Una prudente Sir Safety Susa Perugia non spreca energie e trova la ventesima vittoria consecutiva in Superlega maschile. Una gara giocata senza troppa aggressività dai block-devils che si sono aggrappati ad un monumentale Oleh Plotnyskyi (migliore in campo) per superare i problemi che si sono presentati. La prestazione della rimaneggiata Top Volley Cisterna, scesa in campo senza il suo regista titolare Baranowicz, tutto sommato è stata buona. A fare la differenza è stato l’attacco e il muro dei block-devils, che si sono rivelati a tratti superbi, scavando il solco nei momenti topici. I laziali sono stati bravi a non mostrare timori reverenziali e a compensare il gap tecnico che non è stato così netto come rivela la classifica. Dopo il fischio d’inizio è Gutierrez a mostrare tutte le sue qualità tenendo in linea di galleggiamento gli ospiti (16-16). La palla comincia a scottare e allora è Plotnytskyi ad ergersi sulla cattedra operando il break (21-19). Nel finale c’è da sudare ma risolutiva è la gestione di Giannelli che consegna a Resende Gualberto il pallone dell’uno a zero ed il brasiliano non lo sbaglia. Alla ripresa il muro si fa subito sentire, poi Plotnytskyi va in battuta e con due ace consecutivi strappa il punteggio (7-2). Il punteggio resta sempre sotto il controllo degli umbri e solo una brutta ricaduta di Leòn sulla caviglia ferma il coro dei tifosi sul 19-11. Spazio poi alle sostituzioni che non cambiano l’inerzia e si va sul due a zero. Il terzo frangente c’è un picco glicemico degli umbri e i pontini ne approfittano (5-8). L’assopimento prosegue e Gutierrez gira il coltello nella piaga (8-14). All’improvviso si destano i perugini che cambiano passo e recuperano sino a sorpassare con un grande Plotnytskyi (21-20). L’epilogo vincente è un attacco di Herrera.