Sir Perugia, Piccinelli: "La vittoria ci dà morale"

di Alberto Aglietti

La Sir Safety Susa Perugia ha archiviato la pratica Cisterna in superlega maschile ed ora si concentra sulla coppa Italia. Nel prossimo fine settimana c’è in palio la coccarda tricolore a Roma e i block-devils sono i grandi favoriti. Ha giocato titolare il libero Alessandro Piccinelli che ha detto: "È una vittoria che ci dà morale, Cisterna è partita forte nel primo set, che siamo stati bravi a vincere, poi nel secondo ci siamo sciolti ed abbiamo dominato. La rimonta del terzo parziale ha fatto capire che la squadra è rimasta sempre presente. La squadra è pronta a fare il massimo e ogni elemento è consapevole che può dare il suo contributo per puntare al trofeo". Altro atleta schierato per tutta la partita è stato il centrale Stefano Mengozzi: "Avevamo di fronte una squadra determinata a fare punti per i propri obiettivi, malgrado siano scesi in campo senza Baranowicz hanno espresso una gran pallavolo. Hanno ricevuto bene e il palleggiatore ha distribuito altrettanto bene. A noi è mancato il solito apporto della battuta. Il secondo è andato meglio ed il terzo ci siamo salvati con il turno di Plotnytskyi e di Semeniuk. Trentatré vittorie consecutive non significano nulla, nella semifinale Piacenza se la giocherà a viso aperto per cercare di farci lo sgambetto, dovremo essere pronti". Le considerazioni del coach Andrea Anastasi: "Forse il muro non ha funzionato bene come al solito, la ricezione è cresciuta e l’attacco ha espresso un livello elevato, magari la concentrazione poteva essere migliore. Arriviamo alla coppa Italia dopo un periodo in cui abbiamo lavorato molto e bene, stiamo in buona condizione fisica, sabato vogliamo giocare una grande partita". La società sportiva ha aderito al progetto ‘Uniti per lo Sport’ promosso da Amico Soluzioni, quattro associazioni hanno partecipato: Associazione Italiana Persone Down, La pietra scartata Aps, Vivo a colori ed Ellera Calcio, ospiti al palasport per assistere alla seduta di lavoro della squadra e per scattare foto e fare autografi in un clima sereno e gioioso.