Sir Perugia-Piacenza per un posto in finale

PERUGIA - Si comincia a respirare il profumo della coppa Italia, la Sir Safety Susa Perugia prova oggi a compiere il primo passo in semifinale (ore 15,30) con il sostegno delle oltre settecento le persone che si sposteranno dall’Umbria, ma per gli amanti delle schiacciate che non affronteranno il viaggio ci sarà l’opportunità di seguire la gara in diretta su Rai Sport. Una marea di tifosi che si presentano fiduciosi all’appuntamento che vede avversaria la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Si tratta della riedizione della semifinale dello scorso anno che ebbe esito favorevole ai block-devils, poi vincitori del trofeo. I bianconeri si presentano con la testa di serie migliore e sono attualmente imbattuti nella stagione, per cui i pronostici sono tutti dalla loro parte. Dopo aver conquistato la supercoppa italiana ed il mondiale per club, il clan del presidente Sirci punta al terzo obiettivo. Il popolare proverbio dice: non c’è due senza tre. C’è dunque un certo grado di ottimismo tra gli sportivi umbri. Perugia nei quarti di finale ha eliminato Cisterna tra le mura amiche, mentre i piacentini hanno battuto Verona in trasferta, dimostrando di essere molto pericolosi in gare uniche. Già in tre occasioni i perugini sono riusciti ad alzare il trofeo (2018, 2019, 2022), l’allenatore Andrea Anastasi è consapevole che in questa stagione i rivali sono stati sconfitti due volte su due, ma sa bene che le antagoniste non erano al completo. Gli umbri hanno dalla loro la serenità di un organico molto lungo, nel caso di necessità le pedine intercambiabili possono sopperire ad eventuali giornate storte dei loro elementi. Pronti a fare la loro parte sono il centrale Flavio Resende Gualberto (foto) e l’opposto Kamil Rychlicki che saranno tra i giocatori più attesi. Dall’altra parte della rete il collettivo del tecnico Massimo Botti si presenta con credenziali ottime, ma con un ruolino di marcia incostante. Chi si aggiudicherà il match andrà a sfidare in finale la vincente tra Trento e Milano. Gli arbitri della partita saranno designati nella riunione tecnica.

PERUGIA: Giannelli - Rychlicki, Resende Gualberto – Russo, Leòn - Semeniuk, Colaci (L).

PIACENZA: Brizard – Romanò, Simon - Caneschi, Santos de Souza - Leal, Scanferla (L).

Alberto Aglietti