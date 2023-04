Sir Perugia, parla Solè "Bisogna essere umili"

di Alberto Aglietti

È cominciata nello scorso fine settimana l’ultima parte della stagione agonistica, i play-off per il quinto posto. Una novità introdotta dalla Lega Pallavolo per mettere in palio una partecipazione alla prossima challenge cup, terza competizione europea per importanza dopo la champions league e la cev cup. Le formazioni deluse dall’eliminazione ai quarti di finale si scontrano per un posto al sole, solo una delle cinque formazioni in lizza potrà alla fine sorridere. Mentre la Sir Safety Susa Perugia si allena in vista della partita di mercoledì a Monza, i tifosi continuano a chiedersi cosa sia accaduto all’interno dello spogliatoio. Alla vigilia di questo appuntamento parla il centrale argentino Sebastian Solé (nella foto): "È inutile dire che vinciamo, è sempre il campo che dà il responso. Bisogna essere umili e dobbiamo metterci tutta la nostra energia. Non è facile perché siamo calati di morale, ma dobbiamo rialzarci. È questo che stiamo facendo nel quotidiano, ci stiamo allenando bene e penso che affronteremo le prossime gare con la giusta determinazione. Non ha senso dire che vinceremo, sennò caschiamo nell’errore che abbiamo commesso, scenderemo in campo per fare il massimo e poi vedremo come va". Il club bianconero apre oggi la prevendita dei biglietti per il match contro Verona valido per la terza giornata in programma sabato 22 aprile. Mentre "la prevendita per il match Perugia-Modena, valido per la quarta giornata della fase a gironi dei Playoff Challenge in programma al PalaBarton martedì 25 aprile alle ore 18, aprirà giovedì 20 aprile alle 12 con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket".