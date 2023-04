Sir Perugia, parla Colaci "Siamo stati concreti"

di Alberto Aglietti

Sta lentamente ritrovando i risultati la Sir Safety Susa Perugia, il terzo successo dell’ultima fase del campionato di superlega maschile lascia i block-devils in vetta alla classifica nel girone dei play-off per il quinto posto. Contemporaneamente, i risultati della lotta scudetto decretano la qualificazione dei bianconeri per la prossima supercoppa italiana, altra piccola soddisfazione. La vittoria contro la nemica giurata Modena è sempre gradevole. Per il libero Massimo Colaci (nella foto) si tratta di un buon risultato: "Abbiamo giocato una gara concreta nei primi due set conducendo le operazioni abbastanza bene. Nel finale del terzo abbiamo commesso una serie di imprecisioni, soprattutto a muro e difesa, ed abbiamo sofferto, ma siamo riusciti a vincerlo e questa era la cosa importante. Vogliamo vincere anche a Padova per chiudere primi in classifica, sono avversari giovani ma tutti bravi. Sarà un’altra gara complicata che servirà per prepararci bene all’epilogo di questa competizione". Il commento del palleggiatore Simone Giannelli: "Hanno fatto giocare la squadra più giovane, per due set è andato tutto liscio, nel terzo abbiamo sbagliato qualcosa, loro sono stati bravi in difesa, alla fine però siamo riusciti a vincere. Stavolta abbiamo tenuto in ricezione ed abbiamo inciso in battuta. Ora ci attende Padova, poi penseremo alla semifinale. Ho visto un buon numero di spettatori, devo dire che fa sempre piacere vedere tanto pubblico sugli spalti". Bada al sodo il tecnico Andrea Anastasi: "Non siamo stati brillanti ma non ci eravamo allenati per niente, abbiamo giocato sabato e dopo cinque set eravamo stanchi e domenica ho dato libero ai ragazzi. Non abbiamo ricevuto benissimo ma abbiamo murato bene e con questo fondamentale abbiamo fatto la differenza. Arrivare primi è il nostro obiettivo così da giocare in casa le gare che contano. Non siamo contenti di giocare questo torneo, ma dobbiamo restare sereni".

Classifica: Perugia 8, Monza 8, Verona 4, Padova 2, Modena 2.