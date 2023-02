Sir Perugia, ora il ’classico’ Gara ad alta quota a Trento

di Alberto Aglietti

Promette scintille il classico della superlega. Sono cinquanta le volte in cui la Sir Safety Susa Perugia ha affrontato la sua rivale e oggi, in diretta su Rai Sport (ore 18,30) lo farà di nuovo in casa della Itas Trentino. Sarà una sfida sottorete tra le uniche due formazioni che, sin qui, sono giunte alle fasi finali delle competizioni a cui erano iscritte (supercoppa, mondiale per club e coppa Italia). I padroni di casa dell’allenatore Angelo Lorenzetti tengono molto a questo appuntamento per difendere la seconda posizione. Il team del tecnico Andrea Anastasi si presenta al completo ma non vuole scoprire tutte le sue carte e continuerà gli avvicendamenti. Tra gli ospiti sono pronti a dare il loro contributo il centrale Roberto Russo e lo schiacciatore cubano Wilfredo Leòn che hanno giocato meno nell’ultimo turno. Alla vigilia il libero Massimo Colaci (nella foto): "Sarà una partita molto complicata e questo ci può solo far bene in vista di quello che è il nostro obiettivo attuale, cioè la final-four di coppa Italia. Trento ci ha sempre messo in difficoltà quest’anno e lo ha fatto perché è un’ottima squadra. Nei tre precedenti stagionali l’abbiamo spuntata, ma abbiamo dovuto sudare sempre parecchio". Arbitrano Gianluca Cappello (SR) ed Umberto Zanussi (TV).

Trento: Sbertoli - Kaziyski, Podrascanin - Lisinac, Lavia - Michieletto, Laurenzano (L).

: Giannelli - Herrera, Resende - Russo, Leòn - Plotnytskyi, Colaci (L).