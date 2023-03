Sir Perugia nella storia: "E ora si fa sul serio"

di Alberto Aglietti

Si è chiusa la stagione regolare più incredibile della storia recente per la pallavolo che è stata priva di sconfitte la Sir Safety Susa Perugia. In un palasport gremito da quasi quattromila spettatori, i block-devils hanno regolato a dovere l’eterna nemica Civitanova Marche terminando con ventidue vittorie su altrettante giornate disputate. Definita dunque la griglia dei play-off, nel prossimo fine settimana via ai quarti di finale con avversaria Milano (gara-uno in casa sabato 18 marzo alle ore 18). Un successo netto quello di domenica, mai in discussione, con i bianconeri che hanno dato spazio ad alcuni dei giocatori meno spremuti. Uno di questi è il libero Alessandro Piccinelli che ha commentato così: "Stasera siamo stati determinati e concreti sia nella fase di cambio-palla che nella fase-punto. È molto bello giocare in un palazzetto così gremito ed è molto importante per noi il sostegno del nostro pubblico. A maggior ragione ora che arriva la parte calda della stagione e dobbiamo farci trovare pronti. Adesso si gioca ogni tre giorni e bisogna essere bravi a pensare ad un impegno alla volta". Prestazione maiuscola dell’opposto Jesus Herrera che ha detto: "Vincere davanti ad un pubblico così dà molto gusto. Mi sento orgoglioso di fare parte di questa squadra che vince contro qualsiasi avversaria. È stato importante rimanere imbattuti per tutta la stagione regolare esperiamo di continuare così. Stavolta ha girato tutto bene, ogni palla che toccavo finiva a terra. Mercoledì giochiamo di nuovo in champions league contro una squadra pericolosa, l’abbiamo battuta ma dobbiamo restare concentrati". Soddisfatto ma sempre coi piedi per terra il tecnico Andrea Anastasi: "Il fatto di eguagliare il record del mitico Torino che era allenato da Prandi, persona che stimo molto, è motivo di grande orgoglio. Per il resto sappiamo che quello che abbiamo fatto non conta niente e bisogna giocare duro nei play-off. Le partite che ci attendono saranno difficili a livello mentale. Mercoledì giochiamo contro Berlino, domenica contro Milano. Qualsiasi dettaglio sarà importante per vincere e avanzare al turno successivo. Dovremo stare concentrati ma sono felice che siamo arrivati a questa fase del campionato, abbiamo ben presente la sconfitta patita in coppa Italia e dobbiamo rimanere umili". Questa la classifica finale: Perugia 65, Trento 44, Modena 40, Civitanova Marche 38, Verona 37, Piacenza 34, Monza 33, Milano 30, Cisterna 26, Padova 18, Taranto 16, Siena 15. Le prime otto classificate al termine della prima fase guadagnano l’accesso ai play-off scudetto. Nei quarti questi gli abbinamenti: Perugia–Milano, Trento–Monza, Modena–Piacenza, Civitanova–Verona. Le 4 formazioni eliminate al primo turno, assieme alla vincente del girone preliminare ad andata e ritorno che comprende le squadre classificate dal nono al 12° posto (Cisterna, Padova e Taranto), disputeranno i play-off per il quinto posto: in palio un posto in challenge cup.