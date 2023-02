Sir Perugia macina punti e record Anastasi: ’Conto su tutti i giocatori’

Ogni settimana si continuano a macinare nuovi record, anche se nessuno ammette di tenerci, ma i tifosi della Sir Safety Susa Perugia sono senza dubbio felici di questa prolungata imbattibilità. Di certo il successo colto a Trento, la più tosta delle avversarie che sino ad ora si sono incontrate, e di fronte ai loro supporters, ha un valore molto alto. Così l’allenatore Andrea Anastasi: "Trento è una squadra costruita molto bene che ha elementi di grande valore. Noi siamo stati bravi a gestire dei momenti di stress e abbiamo sofferto nei duelli con loro. Siamo una squadra camaleontica perché riusciamo sempre a trovare il modo di venire fuori dalle situazioni difficili. Il dato di fatto è che queste partite non sono importanti e utilizzo giocatori che devono testare il campo, magari non ho fatto molte sostituzioni nelle ultime gare ma in coppa Italia se c’è qualcosa che non va lo farò. In allenamento facciamo molte variazioni nei sestetti e spero che questo ci possa servire nella finale di coppa Italia. Contro Trento abbiamo sempre perso il primo set, la sensazione che ho io è che gli avversari quando ci incontrano sono estremamente aggressivi, poi però noi manteniamo alto il livello, gli altri non ce la fanno, anche se Trento è più costante delle altre".

Sarà Berlino l’avversaria nei quarti di finale di champions league, vincitrice mercoledì, nella gara secca dei play-off contro Ankara. Formazione da prendere assolutamente con le molle. "Affronteremo una squadra che gioca molto bene a pallavolo. Berlino ha in rosa dei ragazzi che hanno fatto una bellissima champions league e che sono estremamente interessanti. Dovremo stare molto accorti perché si tratta di una squadra di alto livello. Ma dopotutto sono i quarti di finale ed è normale che sia così".

Alberto Aglietti