Sir Perugia, Leòn non basta Lo Zaksa passa in Polonia

KOZLE

3

SIR PERUGIA

1

(25-18, 24-26, 25-19, 25-22)

KEDZIERZYN-KOZLE: Bednorz 23, Kaczmarek 14, Smith 11, Pashitskii 7, Sliwka 7, Janusz 2, Shoji (L1), Kluth. N.E. – Staszewski, Huber, Stepien, Wiltenburg, Zalinski, Banach (L2). All. Tuomas Sammelvuo.

PERUGIA: Leòn 17, Plotnytskyi 8, Resende Gualberto 8, Russo 4, Giannelli 4, Rychlicki 1, Colaci (L1), Herrera 14, Semeniuk 3, Solé 1, Ropret, Piccinelli (L2). N.E. – Mengozzi, Cardenas. All. Andrea Anastasi.

Arbitri: Ivaylo Ivanov (BUL) e Koen Luts (BEL).

AZOTY (b.s. 17, v. 7, muri 10, errori 8). SICOMA (b.s. 24, v. 5, muri 9, errori 11).

di Alberto Aglietti

La semifinale di andata di champions league comincia male. La Sir Colussi Sicoma Perugia perde in trasferta contro i bicampioni continentali della Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle e sarà costretta ad inseguire la gara perfetta al ritorno. In un palasport gremito in ogni ordine di posto (tremilacinquecento gli spettatori, ndr), i polacchi si rivelano cinici e spietati. L’avvio dei padroni di casa è migliore (12-6). Leòn prova a sbloccare con un ace, Herrera entra e ne mette un altro (17-13). I perugini pasticciano e affondano. Alla ripresa c’è Herrera in campo e le squadre avanzano gomito a gomito (9-9). Janusz prova a sbloccare ma le due lunghezze di margine sono ribaltate dal turno di battuta di Resende Gualberto che propizia un filotto di cinque punti (15-18). La differenza la fa Herrera (otto palle a terra) anche se per pareggiare occorrono due sbavature altrui. Terzo set che comincia in favore dei campioni in carica con Smith presente a muro (7-4). Dai nove metri non incidono gli ospiti, mentre i rivali sì (13-8). Semeniuk rileva Leòn ma il gap permane con Kaczmarek e Bednorz immarcabili (20-14). Solé al posto di Russo, ma è tutto inutile, altri errori sanciscono il due a uno. Il quarto periodo comincia in salita (4-0). È la ricezione a saltare ancora concedendo manovra agevole a Kedzierzyn-Kozle (13-8). Con una reazione orgogliosa gli umbri ricuciono lo strappo (15-14). Si continua a combattere ma Perugia perde.