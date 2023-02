Sir Perugia, la grinta di Leòn: "Siamo in grande condizione per la final four"

PERUGIA – La Sir Safety Conad Perugia sabato pomeriggio sarà impegnata nella final-four della coppa Italia per cercare di conquistare la quarta coccarda tricolore della sua storia. Oggi la squadra viaggerà verso la capitale e nel pomeriggio svolgerà la rifinitura pregara al palazzetto dello sport che sarà teatro dell’evento. Domani pomeriggio con diretta tv su Rai Sport (ore 15,30) si disputerà la semifinale contro Piacenza. Alla vigilia parla il tecnico Andrea Anastasi: "Sono soddisfatto del percorso di preparazione della squadra alla final-four. Abbiamo lavorato molto bene nell’ultimo mese e non solo negli ultimi giorni, abbiamo tenuto alto il livello degli allenamenti ed abbiamo continuato nel frattempo a vincere che sono due cose molto importanti. Affronteremo Piacenza in semifinale e ribadisco la mia idea che si tratta di una squadra costruita bene. Hanno avuto molti guai fisici e per questo non sono mai riusciti ad avere una certa continuità. Ma Piacenza è una squadra temibile che può vincere la coppa Italia e lo sappiamo benissimo". Così il capitano Wilfredo Leòn: "Penso che sia fisicamente che mentalmente stiamo molto bene. Nell’ultimo periodo abbiamo potuto lavorare parecchio su tante cose, mi sento bene e tutta la squadra è in grande condizione. A fare la differenza contro Piacenza potrà essere la concentrazione. Faremo di tutto per vincere". Alberto Aglietti