Sir Perugia, ko a Padova nell’ultima del girone

PALLAVOLO

3

SIR SAFETY SUSA PERUGIA

1

(18-25, 26-24, 34-32, 25-18) : Desmet 18, Gardini 16, Guzzo 8, Crosato 5, Volpato 2, Zoppellari, Zenger (L1), Asparuhov 10, Takahashi 5, Canella 1, Saitta 1, Cengia. N.E. – Petkovic, Lelli (L2). All. Jacopo Cuttini.

PERUGIA: Semeniuk 15, Rychlicki 13, Solé 13, Mengozzi 7, Plotnytskyi 4, Ropret, Piccinelli (L1), Cardenas 15, Colaci (L2). N.E. – Giannelli, Russo, Resende Gualberto, Leòn, Herrera.

All. Andrea Anastasi.

Arbitri: Lorenzo Mattei (MC) e Fabio Bassan (MI).

PP (b.s. 23, v. 10, muri 6, errori 7).

SIR (b.s. 26, v. 2, muri 11, errori 11).

di Alberto Aglietti

Ha vinto il set che le serviva per garantirsi la prima piazza e poi è scomparsa la Sir Safety Susa Perugia. sconfitta indolore nella fase a gironi dei play-off ma di certo non un gran segnale quello ricevuto contro la Pallavolo Padova. I block-devils hanno schierato una formazione molto rimaneggiata, ma la stessa cosa hanno fatto gli avversari che però hanno tenuto di più al successo. Al fischio i padroni di casa vanno a comandare con Guzzo e Desmet (9-6). Plotnytskyi comincia a scaldarsi e con una bella serie di attacchi vincenti rovescia (11-15). A tenere a bada i tentativi di reazione è Solé che a muro spadroneggia e spinge su un agevole vantaggio. Ottenuto il set che garantisce la prima piazza del girone, spazio a Cardenas che si mette subito in mostra (14-14). Il turno di Volpato dai nove metri provoca qualche problema e i bianconeri sono costretti ad inseguire ma la classe di Semeniuk permette l’aggancio (22-22). Sotto lo striscione sono i veneti a trovare il guizzo per impattare. Il terzo set prende la piega degli umbri (5-10). L’ingresso di Asparuhov porta nuova linfa ed è lui che consente il recupero (15-15). Padova si porta a condurre ma la lotta è serrata (24-24). I vantaggi sono interminabili, le occasioni non vengono sfruttate e il muro di Takahashi segna il due a uno. Quarto frangente con andamento ad elastico, prima avanti i perugini e poi i locali (15-12). Padova è più determinata e nel finale conquista il successo.