Sir Perugia in semifinale Eliminata anche Berlino

Sir Sicoma Monini PG

3

Berlin Recycling Volleys

2

(24-26, 25-21, 22-25, 25-17, 15-13)

PERUGIA: Giannelli 0, Herrera Jaime 0, Rychlicki 16, Leon 18, Piccinelli (L), Solè 15, Russo 14, Colaci (L), Semeniuk 1, Plotnytskyi 12, Ropret 0, Mengozzi 0. N.E. Gualberto, Cardenas Morales. All. Anastasi.

BERLIN: Tsuiki (L), Ronkainen 0, Mote 13, Tille 4, Brehme 9, Carle 1, Trinidad De Haro 0, Kessel 12, Schott 9, Sotola 22. N.E. Kowalski, Krauchuk Esquivel Rodrigues. All. Enard.

Arbitri: Cambré, Vasileiadis.

PERUGIA - La Sir Perugia soffre più del previsto al PalaBarton contro Berlino ma stacca il pass per la semifinale di Champions e mantiene l’imbattibilità nei tornei internazionali. A Pian di Massiano è festa per i tanti tifosi dei Block Devils che hanno incitato la squadra fino alla fine. E Leòn e compagni non hanno deluso: forti del 3-1 maturato all’andata la settimana scorsa in terra tedesca, Perugia si è imposta ancora, stavolta al tie break. Ma non è stato facile. La Berlin Recycling Volleys ha portato la gara al 2-1 ed è crollata soltanto alla fine nel quarto parziale. Una grande battaglia, durata oltre due ore e mezza, che lancia la formazione del presidente Gino Sirci alla conquista dell’Europa, in attesa di conoscere la rivale. Partenza da brividi, con gli ospiti che credono nell’impresa e conquistano il primo. La Sir pareggia subito i conti, grazie alle mosse di coach Andrea Anastasi, ma soffre quando Berlino ripassa e va sul 2-1, approfittando delle disattenzioni dei padroni di casa. Nel quarto la Sir gioca come sa fare: Plotyntskyi (premiato come migliore in campo) è implacabile alla battuta e arrivano pass per le semifinali e poi anche la vittoria al tie-break. Il sogno-Champions continua.