Sir Perugia in Champions Serve la partita perfetta

di Alberto Aglietti

Incalzano gli appuntamenti cruciali della stagione per la Sir Sicoma Monini Perugia (nella foto) che stasera gioca al Pala-Barton alle ore 20,30 la seconda sfida della semifinale di champions league. Non ci sono alternative per i block-devils che devono cercare la partita perfetta per passare il turno, vincendo tre a zero o tre a uno per poi aggiudicarsi anche il golden set. I sogni di gloria devo fare i conti con la miglior formazione continentale degli ultimi due anni, una Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle che pare non sbagliare gli appuntamenti importanti.

Saranno chiamati ad una prova di orgoglio i bianconeri che una settimana fa hanno obiettivamente deluso, c’è la consapevolezza che con i tifosi al loro fianco la situazione possa essere diversa.

D’altra parte, benché negli ultimi tempi siano apparse delle crepe nel gioco degli umbri, la formazione del tecnico Andrea Anastasi, tra le mura amiche non ha mai perso. Ci sarà certamente il pienone sugli spalti, ma per chi non ha trovato il biglietto c’è la diretta streaming trasmessa su Discovery+ mediante abbonamento oppure su Eurosport 2, canale televisivo visibile sulla piattaforma satellitare di Sky.

Non sarà facile, ma d’altra parte lo si sapeva, con i perugini che arrivano all’appuntamento col peso di due sconfitte consecutive (coppa e campionato) e con qualche dubbio sulle proprie capacità. La certezza dei padroni di casa si chiama Simone Giannelli, senza dubbio il giocatore più importante per garantire efficacia al gioco.

Battere i polacchi è possibile, approdare alla finale è però complicato perché ci vuole la partita ideale. Gli stranieri allenati da Tuomas Sammelvuo non hanno avuto sempre un rendimento costante e sono quindi vulnerabili se si aggrediscono. L’atleta da temere è lo schiacciatore Bartosz Bednorz che ha dimostrato di essere in grande condizione.

Arbitri: Juraj Mokry (SVK) e Vlastimil Kovar (CZE).

: Giannelli - Herrera, Resende Gualberto - Russo, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L). KEDZIERZYN-KOZLE: Janusz - Kaczmarek, Smith - Pashitskii, Bednorz - Sliwka, Shoji (L).