Sir Perugia, Giannelli: "Pronti alla finale"

PERUGIA – L’obiettivo dichiarato è stato raggiunto, anche se approdare alla finale dei play-off per il quinto posto è stato solo un passo verso il traguardo finale. Vuole la vittoria la Sir Safety Susa Perugia, vuole il posto in Europa che, se dovesse mancare, sarebbe un’onta ancora maggiore di quella già subita con l’estromissione dalla lotta per lo scudetto in questa strana stagione. Ottenere questo lasciapassare è il minimo per i block-devils che devono farsi perdonare un mese (tra marzo ed aprile) davvero catastrofico. La vittoria di domenica scorsa su una rimaneggiata Modena è stata più netta della precedente. Queste le parole del palleggiatore Simone Giannelli: "Ci siamo conquistati la finale, siamo qui per questo. Sono sincero, è molto difficile questo periodo. È difficile allenarsi, è difficile stare concentrati. Ma più passa il tempo dopo gara-cinque con Milano e più ti rendi conto che lo sport ha sempre ragione. Non era certo questo il play-off che volevamo giocarci, ma sul campo questo abbiamo meritato e vogliamo giocarlo fino alla fine". Domenica ultima gara prima delle ferie, in casa con Monza. A.A.