Sir Perugia, fine settimana di Coppa Italia Anastasi prepara la semifinale con Piacenza

PERUGIA – Si sta avvicinando il fine settimana in cui si assegna la coppa Italia e si intensifica, come logico, il lavoro di preparazione della Sir Safety Susa Perugia. Allenamenti tecnici e fisici, nonché studio a video degli avversari, venerdì la partenza alla volta di Roma dove si terrà un allenamento di rifinitura nel pomeriggio. Non vuole lasciare nulla al caso il tecnico Andrea Anastasi che sa bene che gare senza appello nascondono insidie. Sarà quella in arrivo la nona partecipazione dei bianconeri. Una storia iniziata nel 2014 con la clamorosa finale raggiunta e persa con Piacenza, avversaria allora in finale e sabato nella semifinale. Da allora sono state raggiunte cinque finali consecutive, con tre titoli finiti in bacheca. Ma se la storia riporta numeri utili alla matematica, la classifica del campionato dice qualcosa di molto più concreto. La squadra emiliana è sì forte, ma il cammino finora non eccellente (dieci vittorie e dieci sconfitte nelle venti gare disputate) esprime meglio di ogni considerazione la mancanza di equilibrio. Tra i giocatori il più vincente è il libero bianconero Massimo Colaci che vanta ben cinque vittorie (tre con Perugia, due con Trento). Due i trofei alzati da Leòn e Piccinelli, uno a testa per Giannelli, Solé, Russo e Plotnytskyi. Rychlicki ha vinto le ultime tre volte; Stefano Mengozzi è l’unico ad aver vinto la coccarda tricolore di serie A2 e di serie A1.

Alberto Aglietti