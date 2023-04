Sir Perugia, è già futuro Semeniuk si allontana

di Alberto Aglietti

La stagione agonistica ancora non è terminata, il campionato di superlega maschile propone altre partite ed altri obiettivi. La Sir Safety Susa Perugia tornerà in campo mercoledì a Monza ma intanto pensa al mercato, con le evidenti differenze che possono esserci nella costruzione di un organico che non partecipa alla champions leagu. Tra le pedine che erano state ingaggiate per fare la differenza nel club bianconero c’era anche il vincitore della edizione, l’atleta polacco Kamil Semeniuk (nella foto) che ha avuto un rendimento con alti e bassi e, in qualche modo, pare aver manifestato la sua sofferenza nel proseguire il rapporto. Lo hanno rivelato le testate sportive giornalistiche del suo paese che hanno analizzato il suo rendimento. Dopo aver vinto la competizione europea più prestigiosa per club, ed essere entrato a far parte della squadra nazionale polacca, il trasferimento a Perugia si è rivelato difficile. Non sorprende, quindi, che sugli organi d’informazione compaiano sempre più spesso informazioni su possibili trasferimenti. Uno dei giocatori che gradirebbe interrompere il rapporto è proprio lui che, secondo alcuni addetti ai lavori, avrebbe già chiesto alla proprietà del club di cambiare aria, esprimendo il desiderio di tornare nella plusliga (anche se poi il procuratore ha smentito). La fiducia in sé stesso si è persa, lo dicono gli esperti che lo hanno tenuto sotto osservazione in questi ultimi due anni, notando le differenze. A Perugia, Semeniuk non ha avuto un posto da titolare, l’allenatore ha ruotato i giocatori e la mancanza di stabilità potrebbe avere avuto un impatto negativo sul rendimento. Il rischio nello sport di trasferirsi in un club con una elevata pressione, c’è sempre stato e sempre ci sarà. Bisogna avere un buon ambiente intorno per mostrare tutto il proprio potenziale, ma questo vale praticamente per ogni giocatore. Ora l’atleta non è nemmeno sicuro di tornare nella nazionale per la prossima stagione. La sua condizione è diminuita e potrebbe non essere tra i convocati che presto annuncerà il c.t. Nikola Grbic.