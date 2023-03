Sir Perugia, doppia trasferta: Taranto e Berlino

PERUGIA – Due gare alla fine della fase regolare della superlega maschile con la Sir Safety Susa Perugia che vuole mantenere l’imbattibilità. All’orizzonte una doppia trasferta, domenica a Taranto in campionato e mercoledì a Berlino in champions Questo il pensiero del tecnico Andrea Anastasi: "Da domenica in poi giocheremo ogni tre giorni, avremo la champions league che è il nostro obiettivo nell’immediato, poi avremo i play-off. Ricominciamo la nostra vita, cercando di vincere più partite e più trofei che possiamo. Non siamo stati bravi in coppa Italia, adesso davanti a noi abbiamo altri due importanti obiettivi. Saranno ovviamente difficilissimi da conquistare, ma ho visto grandissimo impegno e grandissima attenzione dei ragazzi negli allenamenti e sono sicuro che torneremo ad essere competitivi". Dopo la prima sconfitta della stagione è grande la voglia di tornare sul taraflex. "Abbiamo bisogno di giocare, aspetto la gara di Taranto da sabato scorso quando ero nel pullman per tornare a Perugia. La aspetto con passione per ritrovare la componente agonistica. È chiaro che la partita più importante di questi prossimi giorni sarà quella di Berlino". Alberto Aglietti