Sir Perugia, Colaci: "Bravi a battere Milano Ho perso la voce, ma serviva anche questo"

PERUGIA - I quarti di finale dei play-off scudetto maschile continuano a tenere col fiato sospeso la Sir Safety Susa Perugia che è tornata a condurre la serie su Milano. Decisive le sostituzioni con gli innesti di Semeniuk e Rychlicki che hanno dato più consistenza all’attacco. Questo il pensiero a caldo del libero Massimo Colaci: "Abbiamo sofferto, ma noi sappiamo che sono questi i play-off, non ci sono più partite facili. Il primo set abbiamo fatto tanti errori in contrattacco ma poi siamo riusciti a riprenderci e ci siamo imposti, siamo stati bravi a restare attaccati alla partita e a vincere, questo è ciò che conta. Il finale del secondo set probabilmente è stato decisivo. Ho perso la voce per incitare la squadra e il pubblico, era un po’ che non mi accadeva ma credo che sia servito anche questo". Lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi: "È stata una partita molto difficile. Milano è una bella squadra. Nel secondo set siamo stati bravi a restare uniti, abbiamo vinto qualche scambio difficile ed importante e quel parziale ha girato la partita". L’analisi dell’allenatore Andrea Anastasi: "Torniamo avanti nella serie, la cosa positiva è che siamo cresciuti tecnicamente durante la gara, siamo stati sontuosi nella correlazione muro-difesa e questa è una buona notizia. Abbiamo fatto fatica all’inizio, siamo stati un po’ penalizzati ma poi abbiamo avuto una reazione da grande squadra".

Alberto Aglietti