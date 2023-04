Sir Perugia, c’è Verona stasera al PalaBarton

di Alberto Aglietti

Le uniche due formazioni rimaste imbattute si scontrano oggi nei play-off per il quinto posto. Riabbraccia il pubblico amico a Pian di Massiano (ore 19,30) la Sir Safety Susa Perugia che affronta la terza giornata del torneo che mette in palio un posto in challenge cup con la consapevolezza di avere le carte in regola per ottenere il successo. Per i block-devils si tratta di una ulteriore occasione da sfruttare per affrancarsi dalle ultime prestazioni poco convincenti. A fare visita al collettivo bianconero sarà la WithU Verona che ha vinto nel primo turno e riposato nel secondo. Ed è proprio a causa del maggior tempo a disposizione che gli avversari possono essersi preparati in maniera ottimale, studiando più a lungo la tattica da adottare. In realtà la strategia potrà funzionare se l’allenatore Andrea Anastasi dovesse schierare un sestetto uguale o molto simile alle ultime uscite. I bianconeri, invece, continuano ad adottare la politica del turnover che tanti frutti aveva dato, in questa occasione potrebbe avere spazio l’opposto Kamil Rychlicki (nella foto) e lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi, tenuti a riposo mercoledì. Dall’altra parte della rete ci sarà il collettivo del tecnico Radostin Stoytchev che pare cresciuto molto e vuole stupire. Gli scaligeri hanno una forte propensione all’attacco con elementi emergenti quali lo schiacciatore maliano Nuomory Keita e l’opposto russo Maksim Sapozhkov. Tanti i duelli che fanno parte dell’archivio tra le antagoniste, ben trentaquattro, gli umbri ne hanno conquistati ventotto, incluso i due confronti della presente stagionale regolare. Tre gli ex della partita, tutti tra le fila degli umbri: Massimo Colaci, Stefano Mengozzi e Sebastian Solé. Arbitri: Michele Brunelli (AN) e Marco Turtù (FM).

Il probabile sestetto di Perugia: Giannelli ad alzare e Rychlicki opposto, Resende Gualberto e Russo al centro, Leòn e Plotnytskyi di banda, Colaci libero. I possibili titolari di Verona: ad alzare Spirito in diagonale a Sapozhkov, in posto-tre Cortesia e Grozdanov, schiacciatori Mozic e Keita, libero Gaggini.