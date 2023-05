Sir Perugia, c’è Lorenzetti Il giorno del nuovo tecnico

di Alberto Aglietti

Ha suscitato molte reazioni l’intervista rilasciata da Andrea Anastasi a fine stagione, dopo che si è archiviato il peggior risultato degli ultimi dieci anni della Sir Safety Susa Perugia. L’ormai ex tecnico dei block-devils si è tolto qualche sassolino dalle scarpe mettendo in rilievo le cose che non funzionano nella società sportiva bianconera. Per contro, i tifosi hanno commentato sui social ricordando che se la squadra non ha retto alla pressione la colpa è dell’allenatore, non certamente della dirigenza. Polemiche a parte, si attende l’annuncio ufficiale per voltare pagina, quello dell’ingaggio del coach Angelo Lorenzetti, fresco vincitore del tricolore con Trento, un professionista esperto su cui si ripongono molte speranze per tornare a trionfare nel campionato italiano. La notizia dovrebbe arrivare oggi, con il cinquantanovenne trainer di origine marchigiana (nato a Fano), che assumerà l’incarico sulla panchina più bollente della superlega maschile. La squadra è praticamente fatta, manca forse un giocatore di ruolo centrale, quello che ricoprirebbe il ruolo di quarto, ma per il resto l’organico è completo. Ci sarà, semmai, da capire bene quale sia l’assetto migliore da mettere in campo, per un collettivo infarcito di fuoriclasse che nell’annata appena terminata ha subito continue rivoluzioni e non ha fatto capire a nessuno quali fossero i titolari.