"Sir Perugia, c’è da soffrire. Ora ripartiamo"

Resettare e ripartire fin dall’allenamento di oggi al Pala Barton che avvia la preparazione alla fondamentale gara 3 dei quarti di finale contro Milano, in programma domenica alle 17 al Pala Barton. La sconfitta in gara due, la seconda stagionale dei Block Devils dopo la semifinale di Coppa Italia contro Piacenza, è arrivata dopo una rimonta dallo 0-2 al 2-2 e un quinto set equilibrato, deciso da un break di Mergarejo e da un ace di Loser. Anche i numeri del match mostrano un equilibrio quasi totale: Perugia con più ace (8 contro 5) ma anche più errori al servizio (20 contro 15), 14 per parte i muri, percentuali molto simili in ricezione ed attacco. Va dato comunque merito a Leon e compagni di aver messo in atto un’importante reazione a partire dal terzo set, quando coach Anastasi aveva dato fiato a Semeniuk e Herrera con Plotnytskyi e Rychlicki, che si è fatto notare coi suoi 13 punti in 3 set mentre proprio l’ucraino con i suoi 4 aces ha suonato la carica più volte; meno efficace dalla zona uno è risultato Leon, 6 errori al cospetto di due servizi vincenti ma a segno con 7 muri in una partita da 29 punti totali. Ci vorrà quindi la miglior Sir Safety Susa in gara tre e quattro, partita programmata per domenica 2 aprile, in mezzo tra le due sfide di semifinale di Champions League con lo Zaksa, un tour de force che i bianconeri avrebbero evitato ben volentieri, ma va dato atto ai milanesi di aver giocato con grinta e determinazione.

Non fa drammi coach Andrea Anastasi che vede nella sconfitta di Milano un momento di crescita della squadra: "È stata una partita molto complicata fin dall’inizio, eravamo riusciti a riprenderla, poi purtroppo nel tie break non abbiamo capitalizzato alcune occasioni chiarissime nelle quali dovevamo fare punto e l’inerzia è andata in mano loro. Dobbiamo essere consapevoli che questi sono i playoff dove si soffre e noi abbiamo bisogno di soffrire. Per diventare forti e tosti nelle partite importanti abbiamo bisogno di capire i nostri limiti e di alzare il livello di sofferenza. Veniamo da una gara 2 nella quale siamo comunque stati sul pezzo, lavorando ancora una volta con qualità nella fase di muro e difesa. Loro sono stati più bravi ed hanno anche avuto nei primi due set alcune situazioni a loro favore. Ma siamo pronti a ripartire: torniamo a Perugia per gara 3 fiduciosi e con grandi motivazioni davanti al nostro pubblico".

Il tabellino:

- SIR PERUGIA 3-2

(27-25, 25-21, 21-25, 18-25, 15-13) ALLIANZ : Porro 3, Patry 12, Piano 9, Loser 9, Mergarejo 22, Ishikawa 18, Pesaresi (libero), Fusaro, Vitelli 2, Ebadipour 3. N.e.: Lawrence, Bonacchi, Colombo (libero). All. Piazza, vice all. Daldello.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 4, Herrera 9, Flavio 12, Solè 8, Semeniuk 4, Leon 29, Colaci (libero), Plotnytskyi 9, Rychlicki 13. N.e.: Ropret, Cardenas, Piccinelli (libero), Mengozzi, Russo. All. Anastasi, vice all Valentini.

Arbitri: Giardini - Frapiccini.