Sir Perugia, carica Mengozzi "Attenzione a Cisterna"

di Alberto Aglietti

Si avvicina la ventesima giornata del massimo campionato italiano che segna il ritorno in campo in superlega maschile, l’appuntamento è preparato curando ogni aspetto tecnico e atletico dalla Sir Safety Susa Perugia che si mantiene imbattuta in questa stagione. Alla seduta in sala pesi del mattino segue l’allenamento con la palla nel pomeriggio per i block-devils che attendono domenica tra le mura amiche Cisterna, ma guardano al prossimo obiettivo importante che è la fase finale della coppa Italia in programma il fine settimana successivo a Roma. A carnevale ogni scherzo vale, recita il famoso detto, ma la formazione bianconera è concentrata e determinata a cercare di prolungare il momento magico. Alla vigilia a parlare è il centrale bianconero Stefano Mengozzi (nella foto): "Domenica arriva Cisterna al Pala-Barton, una partita da affrontare come sempre al meglio. Loro vengono dalla sconfitta casalinga con Monza e sicuramente daranno battaglia per cercare punti per la loro classifica e per entrare nei play-off. Cisterna è una squadra con ottimi giocatori, esperti, abituati alla superlega ed a questo tipo di partite. Penso ad esempio a Baranowicz o a Zingel, i due giocatori certamente più esperti e rappresentativi. Dovremo prestare massima attenzione al loro opposto Dirlic che è sempre molto servito e finora autore di molte gare importanti. Noi ci stiamo preparando come sempre. Stiamo lavorando bene, stiamo caricando in palestra per arrivare pronti a Roma perché sicuramente l’attenzione è un po’ già rivolta alla final four di coppa Italia. Però sappiamo che bisogna sempre pensare ad una gara alla volta e prima c’è Cisterna domenica. Dovremo mettere in campo la nostra miglior pallavolo, come ci sta riuscendo bene ultimamente, per centrare la vittoria".

Importante riconoscimento per il settore giovanile. L’ultimo Consiglio Federale ha assegnato il Marchio di Qualità “Argento” alla Sir Safety Perugia e al Volley Giovanile Assisi.