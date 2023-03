Sir Perugia, Anastasi: "Vittoria importante"

Nell’attesa di conoscere l’avversario della semifinale di Champions League tra Trento e i polacchi dello Zaksa, bicampioni d’Europa in carica, la Sir Safety Susa Perugia è già tornata in palestra per un piccolo lavoro fisico defaticante in vista dei play off che inizieranno sabato alle 18 nell’anticipo televisivo del Pala Barton contro l’Allianz Milano per gara 1 dei quarti di finale. Ma prima di tornare a campionato italiano, c’è da analizzare la bella quanto sofferta vittoria per 3-2 contro Berlino che ha spalancato a Leon e compagni le porte della semifinale europea: "Lo avevo già detto – afferma coach Andrea Anastasi – Berlino gioca una bellissima pallavolo e nel ritorno, forse con meno pressione, ha giocato benissimo e ci hanno messo in grave difficoltà con una prova eccellente in battuta e ricezione. Noi siamo stati bravi a non innervosirci, abbiamo lottato, abbiamo avuto pazienza e nel quarto set ci siamo sciolti. Loro avevano finito la benzina e noi invece avevamo ancora qualcosa da dare e lo abbiamo dimostrato. È stato molto importante poi vincere la partita. Era un match complicatissimo ed aver giocato a questi livelli, aver lottato, aver sofferto è stato fondamentale. I ragazzi hanno speso tanto, da oggi con calma pensiamo alla partita di sabato con Milano".

Sulla stessa lunghezza d’onda il centrale bianconero Roberto Russo: "Siamo entrati nella fase calda della stagione e dobbiamo concentrarci su noi stessi e sul nostro gioco. Sappiamo che da qui in avanti incontreremo squadre che spingeranno sempre perché chiunque ci vorrà battere, come è giusto che sia. Sabato iniziamo i quarti di finale playoff con Milano che è una squadra molto tecnica e con delle individualità importanti. Di certo vogliamo partire nei playoff con il piede giusto". Per ciò che concerne la semifinale europea, l’andata sarà in trasferta e si giocherà tra il 28 e il 30 marzo, il ritorno al Pala Barton tra il 4 e il 6 aprile: la vincente si qualificherà per le Super Finals di Champions League in programma sabato 20 maggio a Torino.