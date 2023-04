Sir Perugia, Anastasi: "Stagione in 7 giorni"

di Alberto Aglietti

Due sconfitte consecutive ancora non le aveva accusate la Sir Safety Susa Perugia, non in questa stagione. I block-devils hanno perso due gare delicate ed importanti, dopo lo stop sul fronte continentale a Kedzierzyn-Kozle è arrivato anche quello sul versante interno contro Milano. Il presidente Gino Sirci ha cominciato a manifestare il suo malessere rilasciando dichiarazioni pepate e la sua squadra adesso è con le spalle al muro e deve riuscire a tirarsi fuori da sola dalla situazione in cui si è cacciata. La striscia dei record d’imbattibilità registrata da inizio ottobre a fine febbraio appare già un lontano ricordo. Certo, il compito è più difficile in questo periodo, anche perché le avversarie sono di valore maggiore, ma la sensazione è che gli umbri non facciano passi avanti da un po’ di tempo. Se la forza mentale è una caratteristica dei bianconeri adesso bisognerà farne ricorso a piene mani perché non sono più ammessi errori. Ha commentato così il centrale argentino Sebastian Solé: "Sconfitta che fa male, è ovvio. Volevamo chiudere, ma siamo qua ed avremo un’altra occasione in casa per passare in semifinale e far vedere chi siamo. Per alcuni tratti siamo tornati a far vedere belle cose ed una buona pallavolo. Però a volte commettiamo troppi errori, cadiamo in una trappola nostra. La cosa buona è che giovedì avremo la partita della coppa europea che è aperta e vogliamo vincerla". Il pensiero del tecnico Andrea Anastasi: "Nel primo set Milano ha giocato alla grande in battuta, poi siamo rientrati in gioco. Nel quarto e quinto set abbiamo costruito un sacco di opportunità non sfruttate e questo ci deve far riflettere. Dobbiamo essere più determinati quando abbiamo le transizioni da chiudere. Giovedì lo Zaksa e poi gara-cinque, ci giochiamo la stagione in una settimana. Abbiamo delle aspirazioni e dobbiamo giocare meglio se vogliamo passare il turno in champions e andare in semifinale nei play-off scudetto". Intanto lo spareggio dei quarti si terrà lunedì 10 aprile alle ore 18.