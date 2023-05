Sir Perugia, Anastasi: "Scandalosi? Non credo"

di Alberto Aglietti

I rapporti con gli allenatori non durano tanto con il presidente Sirci e dopo una stagione ha preso una decisione diversa la Sir Safety Susa Perugia. Si sono separate le strade con il tecnico Andrea Anastasi che in una intervista rilasciata ai media polacchi ha detto: "Durante i play-off scudetto abbiamo viaggiato tanto e così abbiamo perso quattro partite in dodici giorni. Archiviata la semifinale continentale, sapevo che la mia collaborazione con Perugia sarebbe finita, ma ho un giudizio positivo perché abbiamo vinto l’85% delle partite giocate in questa stagione.

Quando ho detto che non avrei più allenato Perugia, in tanti avevano le lacrime agli occhi. Nell’ultima stagione abbiamo vinto la supercoppa italiana, il mondiale per club, battuto il record di partite vinte di fila nella fase regolare del campionato. Il presidente Gino Sirci che ha dichiarato che la squadra è stata scandalosa, e la gestione totalmente inadeguata. Io non credo, semplicemente i giocatori non hanno trovato la giusta motivazione per lottare per il quinto posto. Perugia ha ceduto alla pressione del momento, perché la squadra è la più forte e si spendono tanti soldi. L’allenatore è trattato alla pari dei giocatori e non è coinvolto nella costruzione della squadra. La dirigenza ha un punto di vista diverso e non ascolta quello che hanno da dire sia l’allenatore che i giocatori. Secondo Sirci la colpa è sempre dell’allenatore, per questo la sua filosofia è quella di cambiarlo se non vince".