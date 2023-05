Sir Perugia, Anastasi: "Dispiace andar via"

PERUGIA – Di domenica 7 maggio va presa la vittoria e la qualificazione alla finale dei play-off per il quinto posto, la Sir Safety Susa Perugia sa bene che questa era la cosa importante. Ma non può mancare una punta di amarezza per aver visto terminare la stagione ad un grande club senza praticamente nessuno dei suoi campioni in campo. Ognuno faccia i suoi conti ma certo questo voler far giocare per forza una coda di campionato per assegnare un posto per la coppa continentale meno importante, è qualcosa di opinabile. Nel frattempo, è praticamente arrivato ai saluti anche il tecnico Andrea Anastasi, destinato aPiacenza: "Mi dispiace che non sarò più a Perugia, ho allacciato un bel rapporto con città e giocatori, queste sono le regole del gioco e se uno fa l’allenatore deve esserci preparato, altrimenti deve cambiare mestiere. Sono felice di aver fatto questa esperienza, abbiamo vinto tanto e in 15 giorni perso tanto, sono state due settimane decisive per la conclusione del mio rapporto. Non abbiamo avuto un confronto col presidente Sirci, è un tipo sanguigno, perciò lo capisco e lo rispetto". A.A.