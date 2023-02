PERUGIA – Nella superlega maschile la notizia del fine settimana è la perdita di un punto in classifica da parte della Sir Safety Susa Perugia che si è imposta solo al quinto set, espugnando la roccaforte di Trento e conquistando la diciannovesima vittoria consecutiva. Questo il pensiero del tecnico Andrea Anastasi: "Siamo andati a Trento con la consapevolezza che sarebbe stata molto difficile perché loro sono una formazione molto competitiva ed è dall’inizio dell’anno che ci stiamo sfidando nelle varie competizioni. È stata una bella partita, giocata sul fil di lana. Le due squadre hanno fatto molto bene in battuta, entrambe hanno sofferto in ricezione e ci sta. Sono felice di aver portato a casa due punti e la vittoria. Giocare una partita così era quello che volevamo, abbiamo lavorato duramente. Eravamo forse poco brillanti ma quello che conta è che la squadra rimane attaccata alla partita anche nei momenti di difficoltà". Ora si torna al lavoro in vista del match di domenica a Pian di Massiano contro Cisterna.

La classifica: Perugia 56, Modena 38, Trento 36, Civitanova Marche 30, Piacenza 30, Verona 29, Monza 27, Milano 26, Cisterna 23, Padova 16, Siena 14, Taranto 14.