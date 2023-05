Sir Perugia al lavoro per il futuro

PERUGIA – La Sir Safety Susa Perugia al lavolo per il futuro. La società ha ufficializzato ciò che si sapeva, l’allenatore Andrea Anastasi non siederà più nella panchina ei block-devils. Al suo posto arriverà Angelo Lorenzetti, fresco di scudetto vinto a Trento, una guida esperta. Accanto a lui, in sostituzione del vice Antonio Valentini, ci sarà come primo assistente Massimiliano Giaccardi, altro elemento di provata esperienza che proviene dalla guida di Cuneo (A2). Oltre all’opposto il tunisino Wassim Ben Tara ci saranno altri due innesti, a rimpiazzare il libero Alessandro Piccinelli e lo schiacciatore cubano Julio Cardenas. I due sono stati sostituiti rispettivamente da Alessandro Toscani e da Tim Held, entrambi di nazionalità italiana ed entrambi prelevati da Bergamo dove hanno disputato il campionato di serie A2 maschile arrivando a disputare la finale dei play-off per la promozione, vinta da Vibo Valentia. In uscita, come avevamo scritto tempo fa, anche il centrale Stefano Mengozzi che forse farà rientro nella sua Ravenna. Tutti confermati e con contratto gli altri.

Alberto Aglietti