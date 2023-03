Sir Perugia, a Taranto ultima trasferta di regular season

di Alberto Aglietti

Inizia il periodo di lavori forzati, il campionato di superlega maschile e la champions league si alterneranno con impegni ravvicinati e non ci sarà più tempo di rifiatare. Va in trasferta la Sir Safety Susa Perugia che gioca oggi la penultima gara della stagione regolare sul fronte nazionale. La rivale da affrontare è la Gioiella Prisma Taranto, squadra che è in piena lotta per la salvezza ed è affamata di punti. I pugliesi tra le proprie mura sono pericolosi, con un tifo caldo che li sostiene, ed hanno raccolto più che in trasferta. I meridionali allenati da coach Vincenzo Di Pinto provengono da un importante successo che ha rilanciato le loro quotazioni e restituito fiducia. I padroni di casa scenderanno in campo col coltello tra i denti, ben sapendo che solo dando tutto possono cercare di insidiare la capolista. Le attenzioni maggiori dovranno essere riservate all’opposto francese Ibrahim Lawani ma si annuncia in gran condizione anche lo schiacciatore greco Andreopoulos Charalampos. Dall’altra parte della rete il tecnico Andrea Anastasi (nella foto) ha ribadito la sua volontà di scendere in campo per vincere: "Abbiamo la fortuna di poterci rituffare subito nei nostri impegni. Da oggi in poi giocheremo ogni tre giorni, avremo la champions league che è il nostro obiettivo nell’immediato, poi avremo i play-off. Insomma, ci rituffiamo in quella che è la nostra vita, ossia cercare di vincere più partite e più trofei che possiamo. Non siamo stati bravi in coppa Italia, adesso davanti a noi abbiamo altri due importanti obiettivi. Saranno ovviamente difficilissimi da vincere, ma ho visto grandissimo impegno e grandissima attenzione dei ragazzi negli allenamenti e sono sicuro che torneremo ad essere competitivi. La partita di Taranto sarà vera, reale, loro vorranno fare punti, quindi, combatteranno come leoni e noi scenderemo in campo per cercare di fare del nostro meglio". Sarà sicuramente l’occasione per far riprendere le sensazioni del campo a tutti, ma pronti a rialzare la testa dopo la delusione in coppa Italia sono il palleggiatore Gregor Ropret ed il centrale Sebastian Solé. Un solo ex, è il centrale Aimone Alletti. Sulla piattaforma web volleyballworld.tv la partita sarà visibile in diretta (ore 18). Gli arbitri saranno Zanussi e Verrascina.

TARANTO: Falaschi, Lawani, Alletti, Larizza, Loeppky, Antonov, Rizzo

: Giannelli, Herrera, Solé e Russo, Plotnytskyi e Semeniuk, Piccinelli.