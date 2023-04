Sir Perugia, a Padova la chiusura del girone

di Alberto Aglietti

Ultima gara nel girone dei play-off per il quinto posto, già ammesse alle semifinali come teste di serie Monza, che riposa, e la Sir Safety Susa Perugia. Oggi pomeriggio la lotta è aperta per gli altri due pass con Modena e Verona che proveranno a centrare l’obiettivo. A sperare ancora è anche la nemica dei block-devils, una Pallavolo Padova che è ultima in classifica in questo momento. Il confronto sembrerebbe segnato tra le due antagoniste, ma la recente esperienza insegna che non bisogna dare nulla per scontato. I veneti diretti dall’allenatore Jacopo Cuttini hanno affrontato questa coda di campionato con la consapevolezza di non poter ambire ad un posto in Europa. I padroni di casa hanno utilizzato le ultime partite per dare spazio ai giocatori emergenti, tra loro l’alzatore Francesco Zoppellari e l’opposto Tommaso Guzzo, due dei prodotti del vivaio locale. Anche la formazione del tecnico Andrea Anastasi dovrebbe fare dei profondi avvicendamenti, schierando ancora gli elementi meno utilizzati. Tra gli ospiti smaniano per trovare spazi il centrale Stefano Mengozzi (nella foto) e lo schiacciatore cubano Julio Cesar Cardenas, i meno utilizzati sino ad oggi. A caccia di record nella presente stagione è Kamil Rychlicki che con un punto raggiungerà quota 300; in carriera Wilfredo Leòn con un ace arriverà a toccare i 100. L’unico ex di turno è l’esperto palleggiatore Davide Saitta che ha dei trascorsi in Umbria. Nel bilancio dei precedenti ci sono ventiquattro scontri diretti con tre successi patavini e ventuno degli umbri. La gara sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv che detiene i diritti della massima categoria. Ad arbitrare l’incontro sono stati designati Lorenzo Mattei (MC) e Fabio Bassan (MI).

Padova: Zoppellari, in diagonale a Guzzo, posto-tre Canella e Crosato, schiacciatori Desmet e Takahashi, libero Zenger

: Ropret ad alzare, Rychlicki opposto, Russo e Mengozzi al centro, Plotnytskyi e Cardenas di banda, Colaci libero